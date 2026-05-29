【その他の画像・動画等を元記事で観る】 LE SSERAFIMが出演した『Spotify Presents: PURE FLOWERS LIVE with LE SSERAFIM』が、5月21日にソウルにて開催。新曲「BOOMPALA」の初ライブパフォーマンス映像が、5月29日にSpotifyで独占公開された。 ■LE SSERAFIMトークセッションも実施 LE SSERAFIMの2ndスタジオアルバム『‘PUREFLOW’ pt.1』のリリースを記念し、アルバムの正式リリース前日に開催