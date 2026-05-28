ニトリは5月中旬より、「大型ハンディファン MN10NR」の販売を開始しました。実売価格は2990円（税込）。 ↑大型ハンディファン MN10NR。カラーはホワイト。大きさは幅16.5×奥行3.6×高さ28.4cm、質量は約340g。充電時間は4時間で、連続で約2.5〜12時間使用可能。充電用USBコード（約60cm）とストラップが付属します。 記事のポイント 気象庁の予想によると、2026年の夏の気温は全国的に平年より高くなるとのこと。猛