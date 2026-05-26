移籍初勝利を目指し先発も■巨人 ー ソフトバンク（26日・東京ドーム）巨人・則本昂大投手が26日、交流戦初戦となるソフトバンク戦（東京ドーム）に先発。3回のマウンドでは1イニング3本塁打を浴びるなど苦しい投球となった。則本は制球よく、2回まで無失点の力投を見せていた。しかし、0-0の3回1死。まずは正木に左翼席へ今季2号ソロを浴びた。1点を失うと、今度は栗原にバックスクリーンへ13号3ランを運ばれた。山本恵が右翼