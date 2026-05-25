福島県の磐越自動車道で新潟市の高校生らが死傷したバス事故を受け、県教育委員会は緊急の調査を行っています。5月25日、その結果が一部公表され、県内の高校でも教員のバスへの同乗や保護者の同意がないまま遠征が行われているケースがあることが分かりました。5月6日、福島県の磐越自動車道で新潟市の高校の部活動の遠征中に起きたマイクロバスの事故では生徒1人が死亡、20人が重軽傷を負いました。この事故を受けて、県教