駅頭に立ち、声を振り絞って寄付を呼びかける相原さん＝４月２８日、ＪＲ大船駅東口遺児らの進学を支援する「あしなが育英会」（東京都）の活動に、物価高が暗い影を落としている。特に高校生向け奨学金では申請者数が過去最多に達する一方、原資の不足などで不採用となるケースも増加。県内では申請者の４割に及んだ。街頭で募金を呼びかける学生たちも影響を肌で感じながら、試行錯誤を続ける。４月下旬の昼下がり。ＪＲ大船