【浦和学院―横浜】１回横浜無死。小野が右越えに先頭打者ホームランを放つ＝千葉県総合ＳＣ野球場（立石祐志写す）高校野球の第７８回春季関東大会は２４日、千葉県総合スポーツセンター野球場で決勝が行われ、横浜（神奈川１位）が浦和学院（埼玉１位）を１３−３で下し、２２年ぶり７度目の頂点に立った。横浜は初回、主将・小野舜友（３年）の先頭打者本塁打で先制。四回に田島陽翔（２年）の適時二塁打や千島大翼（３年