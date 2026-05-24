県警察音楽隊によるコンサートが23日、徳島県徳島市で開かれ、大勢の家族連れらで賑わいました。この「文化の森初夏のファミリーコンサート」は、徳島県立21世紀館が毎年、この時期に開いています。23日は県警察音楽隊が、約1時間半にわたって人気アニメの主題歌や歌謡曲など幅広い世代が楽しめる12曲を演奏しました。またこのほか、特殊詐欺被害防止を啓発する劇や、反射材を使った交通安全を呼びかけるパフォ&