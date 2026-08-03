「昼食代をできるだけ抑えたい」と考える会社員は多いはずだが、総務省統計局が発表した最新の消費者物価指数（2026年5月分）によると、食料品を含む物価全般の指標（総合指数）は前年同月比で1.5%上昇。今や外食のランチは1000円を超えることも……。コンビニのおにぎりでさえも200円前後の商品も珍しくない。限られた予算で栄養バランスと満腹感を両立させるにはどうすればいいのか。昼食代を500円前後に抑える会社員と管理栄養