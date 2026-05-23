資料 香川県丸亀市の丸亀公共職業安定所（ハローワーク丸亀）が2026年６月17日、子育て中の女性らを対象にした就職支援セミナーを開催します。 「ブランクにとらわれない就活のコツ」と題し、子育てをしながら就職活動をしたり、職場復帰や転職を考えたりする人の「就業ブランク」「仕事と家庭の両立」などの悩みや不安に答えます。 定員は10人で、会場に無料の託児サービスがあります。申し込