知れば知るほどおもしろい易の世界【キーワード１ 風水】 易は風水と組み合わせることができる！ 易には生きるためのさまざまな知恵がつまっています。ここからはイーチンタロットで占うだけではない易の楽しみ方、生活への取り入れ方をご紹介していきましょう。まずは易と風水の関わりです。 「天の時、地の利、人の和」『孟子』には、このような表現があります。 天は時空で「時の流れ＝暦」を示