熊本県が計画する熊本空港とJR豊肥線をつなぐ「空港アクセス鉄道」について、環境への影響評価に関する説明会が20日、菊池郡大津町で行われました。 空港アクセス鉄道は熊本空港とJR豊肥線の肥後大津駅を結ぶ全長6.8キロの計画です。鉄道が環境に及ぼす影響評価についての説明会が、計画地の大津町で行われ、住民が参加しました。説明会では、担当者が、列車が走行した場合の大気の状態や騒音、振動といった16の項目について