熊本県が計画する熊本空港とJR豊肥線をつなぐ「空港アクセス鉄道」について、環境への影響評価に関する説明会が20日、菊池郡大津町で行われました。



空港アクセス鉄道は熊本空港とJR豊肥線の肥後大津駅を結ぶ全長6.8キロの計画です。



鉄道が環境に及ぼす影響評価についての説明会が、計画地の大津町で行われ、住民が参加しました。



説明会では、担当者が、列車が走行した場合の大気の状態や騒音、振動といった16の項目について予測の結果などを説明しました。

多くの項目では、環境の基準値を下回り影響は少ないとされる一方で、鉄道の高架化が計画されていて、日照についての予測結果では、一部の地域で基準を超える日陰が生じる可能性があると説明しました。



また、電波障害が発生する可能性もあるということです。



参加した住民からは「地元住民の日常景観はどのように評価しているのか」また「工事車両の通行ルートはどうなっているのか」「予測と違った場合への対策などはあるのか」などの声が上がりました。



この説明会は、今後、菊陽町や益城町、西原村などでも行われます。