熊本電鉄の北熊本駅で溶接の練習をしていたのは…。スリランカ出身のイスルさんです。ことし1月、熊本電鉄に技能実習生として入社しました。 ■スリランカ出身・イスルさん「スリランカでは電気で走っている電車がないから勉強がいっぱいあって楽しい」ことし初めて特定技能と技能実習生の外国人4人を採用した熊本電鉄。 ■熊本電鉄・出家潤さん「バス業界は全国どこも人手不足ですし、今後、外国人材がスタンダー