熊本電鉄の北熊本駅で溶接の練習をしていたのは…。



スリランカ出身のイスルさんです。



ことし1月、熊本電鉄に技能実習生として入社しました。

■スリランカ出身・イスルさん

「スリランカでは電気で走っている電車がないから勉強がいっぱいあって楽しい」



ことし初めて特定技能と技能実習生の外国人4人を採用した熊本電鉄。

■熊本電鉄・出家潤さん

「バス業界は全国どこも人手不足ですし、今後、外国人材がスタンダードな雇用になると思う」





県内のバス会社5社の統計によりますと、路線バスの運転手は年々減少傾向で、2020年度から2024年度までに150人減っています。こうした中で、2024年に特定技能制度に自動車運送業分野が追加され、外国人材をバス運転手として採用できるようになりました。ミャンマー出身のゾーさんもバスの運転手候補として、5月入社しました。いまはバス停の名前など読み書きする練習をしています。■ミャンマー出身・ゾーさん「書くのが難しい/これとか、これとか…」約1年、日本語学校に通ったゾーさん。乗客を思いやる日本の接客に感動し、運転手の仕事に興味を持つように。仲介業者の紹介で熊本電鉄を知りました。

■ミャンマー出身・ゾーさん

「みんな優しくていろいろ教えてくれたので楽しい」



6月から、大型2種免許を取るため徳島県の自動車学校で学び、来年1月の運転手デビューを目指します。



★ミャンマー出身・ゾーさん

「思いやりを持って、安全で安心できる運転手になりたいと思う」

