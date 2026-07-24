滋賀県で「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物「エトミデート」を所持したとして、26歳の男が逮捕されました。エトミデート所持の疑いでの逮捕者は、滋賀県では初めてだということです。 医薬品医療機器法違反の疑いで逮捕されたのは、三重県鈴鹿市のとび職の男（26）です。 警察によりますと、男は今月6日午前2時20分ごろ、大津北警察署内で取り調べ中に、エトミデートを所持した疑いがもたれています。 男は