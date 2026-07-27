三重県いなべ市の宇賀川で26日午後、スリランカ国籍の男性が遊泳中に溺れ、意識不明の重体となっています。26日午後2時過ぎ、いなべ市大安町石榑南の宇賀川で、「遊泳中に溺れていた人が引き上げられたが、意識レベルが低い」などと目撃者の男性から消防に通報がありました。警察によりますと、スリランカ国籍の男性(30)が川を泳いでいる途中に行方不明となり、その後川底に沈んでいる男性を一緒に訪れていた友人が見つけて