ことし3月、三重県亀山市の新名神高速で6人が死亡した事故で、犠牲となった一家5人の遺族が初めて心境を語りました。ことし3月、亀山市の新名神高速下りで起きた事故では、大型トラックに追突され、静岡県の会社員・松本幸司さん(当時45)、妻の恵梨子さん(当時42)と子ども3人の一家5人など、あわせて6人が死亡しました。25日、松本さんの遺族が報道各社の取材に応じ、悲痛な胸の内を明かしました。恵梨子さんの兄：「やっぱ