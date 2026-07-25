高気圧に覆われた日本列島は連日猛暑が続き、２５日も西日本や東海地方を中心に気温が上がっている。２５日午後０時３７分には、三重県桑名市で４０・２度を観測し「酷暑日」となった。また、岐阜県多治見市で４０・４度、同県美濃市でも４０・２を記録した。国内で４０度以上の地点が出たのは５日連続となり、観測史上最長となった。また、気温３５度以上の「猛暑日」を記録した観測地点も６日連続で２００か所以上となって