新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、６月13日（土）〜14日（日）にかけて開催される世界最高峰の耐久レース『第94回 ル・マン24時間レース』の決勝レースを国内初となる24時間完全無料生中継でお届けする。 フランスのサルト・サーキットを舞台に開催される「ル・マン24時間レース」は、1923年の初開催から100年以上の歴史を誇り、F１の「モナコ・グランプリ」、アメリカの「インディ500」と並んで「世界三大レース」と称