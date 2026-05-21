8月4日から6日の「YOKOHAMA STAR☆NIGHT」DeNAは21日、8月4日から6日に横浜スタジアムで開催する阪神戦を対象としたイベント「YOKOHAMA STAR☆NIGHT 2026 Supported by 横浜銀行」で着用するスペシャルユニホームのデザインを発表した。「BLUE BIRD ―希望は、未来（そら）へ―」をテーマに羽をモチーフにしたグラフィックを採用。来場者にも同デザインのユニホームが配布される。2026年バージョンは横浜を愛する人々が灯す「