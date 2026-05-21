球団発表…背番号92広島は21日、名原典彦（なばら・のりひこ）外野手を支配下登録したと発表した。2022年育成ドラフト1位指名でプロ入りした25歳。「ここからしっかりとチームの戦力になれるように頑張っていきますので、応援よろしくお願いします」と意気込みを語った。2000年、広島県生まれの25歳。瀬戸内高で甲子園に出場し、青森大をへて2022年ドラフトでは育成1位で広島に入団した。プロ1年目の2023年は2軍の57試合で打率