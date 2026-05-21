約1か月ぶりのリアル二刀流にファン歓喜【MLB】パドレス ー ドジャース（日本時間21日・サンディエゴ）早朝5時半、発表されたスタメンに日本ファンが歓喜した。ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地でのパドレス戦に「1番・投手」で先発出場。解禁されたリアル二刀流に「やったぜぇぇぇー」「「二刀流きたぁぁ」とファンも興奮しているようだ。4月22日（同23日）のジャイアンツ戦以来、先発登板では4試合ぶり