約1か月ぶりのリアル二刀流にファン歓喜

【MLB】パドレス ー ドジャース（日本時間21日・サンディエゴ）

早朝5時半、発表されたスタメンに日本ファンが歓喜した。ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地でのパドレス戦に「1番・投手」で先発出場。解禁されたリアル二刀流に「やったぜぇぇぇー」「「二刀流きたぁぁ」とファンも興奮しているようだ。

4月22日（同23日）のジャイアンツ戦以来、先発登板では4試合ぶりの投打同時出場となる。直近3試合の先発マウンドでは投手に専念。ここまで7試合に先発して3勝2敗。規定投球回にこそ達していないが、44イニングを投げて50奪三振、防御率0.82で、全試合でクオリティスタートを達成している。

5月は不振が続いていたが、4試合連続でマルチ安打を記録。直近6試合は23打数12安打で打率.521、1本塁打、9打点と好調を維持している。打撃に復調の兆しが見えつつあるだけに、約1か月ぶりの二刀流起用となったようだ。

久々の“理想形”にファンは歓喜。SNS上には「嬉しいなぁ」「激アツな試合ですね！」「久々の登板めっちゃ楽しみ。4勝目期待してる」「大暴れだぁ〜」「LETS GOオオタニさん！」など、大谷の活躍を願う声が数多く寄せられていた。（Full-Count編集部）