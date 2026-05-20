家康亡き後、二五〇年以上続く江戸時代の「泰平」は、いかにして訪れたのか。そして、現代の私たちが暮らす日本は、この激動の時代とどのようにつながっているのか。 科学×歴史で日本史上のターニングポイントを鮮やかに描き、大きな反響を呼んだNHKスペシャル「戦国サムライの城」の書籍化作品『新・戦国史城から迫る乱世の終焉、泰平のはじまり』の第7章「泰平の世」はいかに到来したか」より、その一部を特別公開。