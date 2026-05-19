◆■カンファレンス決勝で2度の延長は2019年以来初 5月19日（現地時間18日、日付は以下同）。「NBAプレーオフ2026」はウェスタン・カンファレンス・ファイナルが幕を開け、昨シーズンの王者オクラホマシティ・サンダーがホームのペイコム・センターでサンアントニオ・スパーズを迎えた。 サンダーはシェイ・ギルジャス・アレクサンダー（SGA）、ルーゲンツ・ド