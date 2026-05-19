ウエニ貿易が日本総代理店を務めるアメリカのウォッチブランド「TIMEX（タイメックス）」から、世界的人気を誇る『ハリー・ポッター』シリーズとのコラボレーション時計が2026年6月1日に発売される。5月18日からは、公式オンラインストアで予約受け付けが開始された。＞＞＞Harry Potter×TIMEXシリーズをチェック！（写真28点）「ハリー・ポッター × タイメックス」コレクションは、魔法界の象徴的なシンボルや寮のカラーをタイ