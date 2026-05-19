【Harry Potter×TIMEX】夢のコラボレーション時計が誕生！
ウエニ貿易が日本総代理店を務めるアメリカのウォッチブランド「TIMEX（タイメックス）」から、世界的人気を誇る『ハリー・ポッター』シリーズとのコラボレーション時計が2026年6月1日に発売される。5月18日からは、公式オンラインストアで予約受け付けが開始された。
＞＞＞Harry Potter×TIMEXシリーズをチェック！（写真28点）
「ハリー・ポッター × タイメックス」コレクションは、魔法界の象徴的なシンボルや寮のカラーをタイメックスの定番モデルに落とし込んだ特別なウォッチシリーズ。
タイメックスの伝統を受け継ぐ「ウォーターベリー」をベースにした、フラッグシップモデルのスケルトンオートマティックである「Waterbury Skeleton Automatic」。「Weekender House Watches」はホグワーツの4つの寮のシンボルを配した4モデルが登場。「Harry Potter x Timex Weekender Icons」は、『ハリー・ポッター』に登場するアイコンをイメージした３モデルが登場。「Hailey Hogwarts」は、長方形ケースが特徴の「ヘイリー」を、ホグワーツ仕様にアップデートしたデザイン。全部で9モデルが登場する。
どのタイプも、細部にまでこだわったデザインは、世代を超えて愛される物語の魔法を、日々の生活の中で身近に感じさせてくれることでしょう。
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「ハリー・ポッター × タイメックス」コレクションは、魔法界の象徴的なシンボルや寮のカラーをタイメックスの定番モデルに落とし込んだ特別なウォッチシリーズ。
タイメックスの伝統を受け継ぐ「ウォーターベリー」をベースにした、フラッグシップモデルのスケルトンオートマティックである「Waterbury Skeleton Automatic」。「Weekender House Watches」はホグワーツの4つの寮のシンボルを配した4モデルが登場。「Harry Potter x Timex Weekender Icons」は、『ハリー・ポッター』に登場するアイコンをイメージした３モデルが登場。「Hailey Hogwarts」は、長方形ケースが特徴の「ヘイリー」を、ホグワーツ仕様にアップデートしたデザイン。全部で9モデルが登場する。
どのタイプも、細部にまでこだわったデザインは、世代を超えて愛される物語の魔法を、日々の生活の中で身近に感じさせてくれることでしょう。
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