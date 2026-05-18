最長7回4安打1失点の好投で2勝目【MLB】ドジャース 10ー1 エンゼルス（日本時間18日・アナハイム）ドジャースの佐々木朗希投手は17日（日本時間18日）、敵地のエンゼルス戦で7回4安打1失点の好投を見せ、今季2勝目（3敗）を挙げた。無四球と制球が安定し、渡米後最多8三振を奪った。ロバーツ監督が「素晴らしかった。どんどん良くなっている」と称賛した通り、シーズン序盤とは見違えるような投球となった。最速97.9マイル（約