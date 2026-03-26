[5.17 プレミアリーグ第37節 ブレントフォード 2-2 クリスタル・パレス]プレミアリーグは17日に第37節を行った。MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスは敵地でブレントフォードと対戦し、2-2で引き分けた。ボランチで先発した鎌田は、2試合ぶりにフル出場した。パレスは開始早々に敵陣PA内でのファウルでPKを獲得。MFイスマイラ・サールがPKを決め切り、6分にパレスが先制した。その後もパレスが主導権を握り、16分には鎌田