鎌田大地はフル出場、ウォートン初ゴールに歓喜も…クリスタル・パレスは2度リードも追いつかれてドロー
[5.17 プレミアリーグ第37節 ブレントフォード 2-2 クリスタル・パレス]
プレミアリーグは17日に第37節を行った。MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスは敵地でブレントフォードと対戦し、2-2で引き分けた。ボランチで先発した鎌田は、2試合ぶりにフル出場した。
パレスは開始早々に敵陣PA内でのファウルでPKを獲得。MFイスマイラ・サールがPKを決め切り、6分にパレスが先制した。その後もパレスが主導権を握り、16分には鎌田のボール奪取からサールが決定機を迎えるなど追加点に迫る。しかし40分、セットプレーの流れからMFダンゴ・ワッタラに同点ゴールを許し、1-1で前半を終えた。
それでも後半立ち上がりの後半7分、パレスは鎌田も絡んだ崩しからMFアダム・ウォートンが左足シュートを突き刺し、勝ち越しに成功する。ウォートンにとってそしてプレミアリーグ初ゴールとなった。
だが、逃げ切り目前の後半43分、パレスはロングスローの流れから再びワッタラに押し込まれ、試合は2-2で終了。鎌田はフル出場で好パフォーマンスを見せ、27日のUEFAカンファレンスリーグ決勝やW杯本大会へ向けて順調な仕上がりを印象づけた。
プレミアリーグは17日に第37節を行った。MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスは敵地でブレントフォードと対戦し、2-2で引き分けた。ボランチで先発した鎌田は、2試合ぶりにフル出場した。
パレスは開始早々に敵陣PA内でのファウルでPKを獲得。MFイスマイラ・サールがPKを決め切り、6分にパレスが先制した。その後もパレスが主導権を握り、16分には鎌田のボール奪取からサールが決定機を迎えるなど追加点に迫る。しかし40分、セットプレーの流れからMFダンゴ・ワッタラに同点ゴールを許し、1-1で前半を終えた。
だが、逃げ切り目前の後半43分、パレスはロングスローの流れから再びワッタラに押し込まれ、試合は2-2で終了。鎌田はフル出場で好パフォーマンスを見せ、27日のUEFAカンファレンスリーグ決勝やW杯本大会へ向けて順調な仕上がりを印象づけた。