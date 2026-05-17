ポルトガル代表のクリスティアーノ・ロナウドやジョアン・フェリックス、セネガル代表のサディオ・マネら世界的スターを擁するサウジアラビアの強豪を下し、クラブ10個目のタイトルを手にした。ガンバ大阪は現地５月16日、アジア・チャンピオンズリーグ２（ACL２）決勝でアル・ナスルと敵地キングサウード・ユニバーシティ・スタジアムで対戦。30分にデニス・ヒュメットがネットを揺らし、この１点を最後まで守り抜き、１−０