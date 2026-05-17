[5.16 ACL2決勝 アルナスル 0-1 G大阪 リヤド]ガンバ大阪がAFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)を制覇した。16日の決勝でアルナスル(サウジアラビア)と対戦し、1-0で勝利。前半30分にFWデニス・ヒュメットが先制ゴールを挙げ、この1点を守り切った。G大阪は2008年のACL優勝以来となる2度目のアジアタイトルに王手をかけた。4-2-3-1の布陣を敷き、GKはU23アジア杯で最優秀GK賞を受賞した荒木琉偉、4バックは左からDF初瀬亮、DF中谷