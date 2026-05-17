[5.16 ベルギー・リーグプレーオフ1第8節](Daio Wasabi Stayen Stadium)※27:45開始<出場メンバー>[シントトロイデン]先発GK 16 小久保玲央ブライアンDF 4 ロイク・ムベ・ソウDF 23 J. PupeDF 26 ビサル・ムスリウDF 60 ロベルトヤン・バンウェセマールMF 6 山本理仁MF 8 アブドゥライェ・シッサコMF 10 イリアス・セバウィMF 13 伊藤涼太郎MF 14 ライアン・マーレンFW 42 後藤啓介控えGK 12 ヨー・コペンスGK 21 マット・レ