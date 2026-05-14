【モデルプレス＝2026/05/14】俳優の秋野暢子が5月14日、自身のInstagramを更新。前日に仕込んだ朝食を公開した。【写真】69歳ベテラン女優「ボリュームがあってヘルシー」新玉ねぎゴロッとスープメインのトースト朝食◆秋野暢子、前日に仕込んだ朝食公開秋野は「今朝は昨日仕込んだ新玉ねぎ丸ごとスープです 血液サラサラにします」とコメント。新玉ねぎがゴロッと丸ごととちくわなどの具が入り、ネギがかかったスープのほか、こ