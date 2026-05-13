LUMIX L10（ブラック） パナソニックが5月13日（水）に発表したレンズ一体型カメラ「LUMIX L10」のイベントが開催される。タッチ&トライのほか、クリエイターによるトークセッションも行われる。 会場は東京・青山のLUMIX BASE TOKYO。トークセッションにはYouTubeチャンネル「Enter-log」のえんたログさんが登壇する。 会場には「LUMIX L10」の各カラー（シルバー、ブラック、チタ