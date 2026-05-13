「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１３日午前１１時現在で、ダイキン工業が「売り予想数上昇」で３位となっている。 この日の東京株式市場でダイキンは高い。同社は１２日取引終了後、２６年３月期連結決算を発表した。国内、米国を中心に販売が堅調に推移し、５期連続の営業増益を達成。最高益を更新した。続く２７年３月期も成長継続の見通しを示した。 直近、海外アクティビストによる