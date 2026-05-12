©️ABCテレビ 『探偵！ナイトスクープ』（ABCテレビ）に山口県在住の女性（51）から、亡き愛犬に関する依頼が届く。５ヶ月前に愛犬のココちゃんことココアが14歳で亡くなった。依頼者は寂しさのあまりココちゃんの匂いが残るものはすべて処分したが、すぐにそれを激しく後悔するように。そんなある日、裁縫箱の中にココちゃんの乾燥したウンチを発見！ココちゃんを感じられる最後の物と思うとどうしても捨