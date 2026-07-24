7月22日、横浜DeNAベイスターズの藤浪晋太郎投手（32）が4年ぶりに甲子園球場のマウンドに立った。試合後には「余裕はなかったが、ちょっとは楽しめた」と振り返った藤浪だが、“初対面”の阪神タイガース・森下翔太選手（25）の打席が物議を醸してーー。【写真】藤浪との対峙した森下翔太の「露骨すぎる」ベースとの距離感2025年7月のDeNA移籍以降、この日が初めて“古巣”との対戦になった藤浪。日本球界後も懸念される「制