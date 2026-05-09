SANA（TWICE）がワークアウトウェアブランド「Alo」を着用した写真を自身のInstagramに投稿している。 （関連：【画像】健康的な美スタイルを見せるSANA） Aloのアンバサダーを務めるSANA。普段使いにぴったりなタンクトップのブラックをインナーにして、シャツを羽織ったセルフィーをアップし、抜群のスタイルを披露している。「아직 못 올렸던 세Ǿ