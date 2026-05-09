【モデルプレス＝2026/05/09】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた表すみれが5月8日、自身のInstagramを更新。美しい脚を披露し、反響を呼んでいる。【写真】「今日好き」参加美女「ほっそりしてる」美脚際立つビッグシャツ姿◆表すみれ、ビッグTシャツから美脚スラリ4月29日に17歳の誕生日を迎えた表は「お誕生日に送っていただいたお手紙やプレゼント受