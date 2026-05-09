都会の子どもたちを里山に招待する交流事業に向け、小松市と東京の企業が8日に連携協定を結びました。小松市では2年前からフィットネスクラブ事業などを展開する東京の企業と連携し、関東や関西などの子どもたちを市内の里山に招き、交流活動を行っています。市役所では、都会と里山の絆をより深めることを目的に協定が結ばれ、今後、子供たちと地元住民が植樹や畑作りに取り組むということです。■小松市 宮橋市長：「都市の子ど