『名探偵コナン』の劇場版シリーズ第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（4月10日公開）が、公開27日間で観客動員数740万人、興収108.8億円を突破した。映画『コナン』シリーズは、4年連続で興収100億円超えの快挙となり、これを記念して原作者・青山剛昌氏からのお祝いイラストが公開された。【画像】コメント付き！青山剛昌が描いた『コナン』興収100億円突破の記念イラストイラストは、今回のメインキャラクターであ