【写真】堂本光一＆堂本剛『めざましテレビ』『THE TIME,』『ZIP!』『グッド！モーニング』オフショット DOMOTO（堂本光一・堂本剛）が、5月6日放送の『めざましテレビ』（フジテレビ系）と5月7日放送の『THE TIME,』（TBS系）に登場。各番組の公式SNSで公開されたオフショットが注目を集めている。 ■“めざましくん”を手に並ぶ堂本光一＆堂本剛 『めざましテレビ』では、合作した新曲「またね」について語ったほか