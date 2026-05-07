2026年5月5日にValveから発売されたPC用ゲームパッド「Steam Controler」、そしてそのワイヤレス送信機兼充電ステーションである「Steam Controller Puck」のCADファイルが、Valveによってクリエイティブ・コモンズ・ライセンスの下で公開されました。これにより、ユーザーはSteam Controller向けの改造パーツやアクセサリを自作することが可能になります。Steam :: Steam Hardware :: Steam ControllerとPuckのCADファイルが利用