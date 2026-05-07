俳優の北川景子さん（39）が2026年5月2日、自身のXを更新。ドレス姿のオフショットを披露した。「横浜国際映画祭出席しました」北川さんは、「映画『未来』チームで横浜国際映画祭出席しました」と報告し、「ありがとうございました！」と感謝の言葉を寄せた。また、ハッシュタグをつけて「#Lanvin」「#MIKIMOTO」「#未来」「#横浜国際映画祭」とコメントを添えている。インスタグラムに投稿された写真では、アシンメトリーデザイ