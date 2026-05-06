今回は、前回の記事（中国「ゴーストデリバリー」問題（前編）高級ケーキで発覚した驚くべき中抜き構造）で解説した「ゴーストデリバリー」問題によって制裁を受けた7つのプラットフォームの中でも、なぜ拼多多（Temuの運営母体）だけが他社を圧倒する15億元（約345億円）超という巨額の罰金を科されるに至ったのか、その深層を詳しく掘り下げる。 実は、昨年末からネット上でささか