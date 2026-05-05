これからの気象情報です。 5月6日も、絶好のお出かけ日和になりそうです。 ◆5月6日(水)の天気 ・上越地方 高気圧に覆われて、日差しがたっぷり届くでしょう。 午後は雲は広がる所もありますが、天気の崩れはなさそうです。 最高気温は20℃から23℃の予想です。 ・中越地方 カラっとした晴れの天気になるでしょう。 沿岸部の最高気温は20℃くらいですが、山沿いでは所々で25℃以上の夏日になりそうです。 ・長岡