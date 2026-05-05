5月6日は各地で青空 絶好のお出かけ日和に【これからの天気(5月5日18時40分現在)│新潟】
これからの気象情報です。
5月6日も、絶好のお出かけ日和になりそうです。
◆5月6日(水)の天気
・上越地方
高気圧に覆われて、日差しがたっぷり届くでしょう。
午後は雲は広がる所もありますが、天気の崩れはなさそうです。
最高気温は20℃から23℃の予想です。
・中越地方
カラっとした晴れの天気になるでしょう。
沿岸部の最高気温は20℃くらいですが、山沿いでは所々で25℃以上の夏日になりそうです。
・長岡市と三条市周辺
朝から青空が広がるでしょう。紫外線も強まりますので、本格的な日焼け対策が必要です。最高気温は25℃くらいの所が多く、汗ばむ陽気になりそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
雲一つない晴天になるでしょう。
5月5日より風も弱く、穏やかな天気になりそうです。
最高気温は24℃前後の予想で、昼間は薄着で過ごせるでしょう。
・下越：村上市から聖籠町
夜にかけて晴れの天気が続くでしょう。
朝晩は放射冷却で冷えますが、最高気温は23℃前後の予想で、5月5日より5℃くらい高くなりそうです。
◆風と波
各地とも風は穏やかでしょう。
波の高さは、上越と中越ではじめ1m、下越と佐渡で1・5mの予想です。
◆週間予報
5月7日木曜日は、晴れて広い範囲で夏日になるでしょう。
金曜日は雨が降りますが、土曜日以降は再び晴れの日が続く見込みです。
5月6日も空気の乾燥した状態が続きそうです。
火の取り扱いには十分に注意をして下さい。
5月6日も、絶好のお出かけ日和になりそうです。
◆5月6日(水)の天気
・上越地方
高気圧に覆われて、日差しがたっぷり届くでしょう。
午後は雲は広がる所もありますが、天気の崩れはなさそうです。
最高気温は20℃から23℃の予想です。
・中越地方
カラっとした晴れの天気になるでしょう。
沿岸部の最高気温は20℃くらいですが、山沿いでは所々で25℃以上の夏日になりそうです。
朝から青空が広がるでしょう。紫外線も強まりますので、本格的な日焼け対策が必要です。最高気温は25℃くらいの所が多く、汗ばむ陽気になりそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
雲一つない晴天になるでしょう。
5月5日より風も弱く、穏やかな天気になりそうです。
最高気温は24℃前後の予想で、昼間は薄着で過ごせるでしょう。
・下越：村上市から聖籠町
夜にかけて晴れの天気が続くでしょう。
朝晩は放射冷却で冷えますが、最高気温は23℃前後の予想で、5月5日より5℃くらい高くなりそうです。
◆風と波
各地とも風は穏やかでしょう。
波の高さは、上越と中越ではじめ1m、下越と佐渡で1・5mの予想です。
◆週間予報
5月7日木曜日は、晴れて広い範囲で夏日になるでしょう。
金曜日は雨が降りますが、土曜日以降は再び晴れの日が続く見込みです。
5月6日も空気の乾燥した状態が続きそうです。
火の取り扱いには十分に注意をして下さい。