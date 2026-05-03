新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、ゴールデンウィーク特別企画「アニメ300作品以上無料大放出祭」の一環として、５月３日（日）夜７時より、『Re:ゼロから始める異世界生活』４th season初となる無料振り返り一挙配信を実施する。 『Re:ゼロから始める異世界生活』は、全世界シリーズ累計発行部数1600万部（電子含む）を突破している長月達平による小説が原作。異世界に召喚された主人公ナツキ・スバルが死ぬと時間が