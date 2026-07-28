《大変だ!意識戻らないといいけど》7月27日、自身のXにこう投稿したのは、お笑い芸人・楽しんごだ（現在は削除）。投稿の対象となったのは、元フジテレビアナウンサー・渡邊渚だった。発端となったのは、前日の26日に公開された「NEWSポストセブン」の連載エッセイ。渡邊は最近、体調が優れない日が続いていることを明かし、外出先で意識を失って救急搬送されたことや、公共交通機関で倒れた経験などをつづっていた。楽しんご